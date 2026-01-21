Erste Schätzungen: Huntington Ingalls Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Huntington Ingalls Industries äußert sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,84 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,00 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,19 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 13,96 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 12,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 11,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at