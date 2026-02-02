Erste Schätzungen: Huntsman gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Huntsman wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,333 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,34 Milliarden USD aus – eine Minderung von 7,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Huntsman einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,678 USD, gegenüber -1,100 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 5,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at