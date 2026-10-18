Erste Schätzungen: Huntsman informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Huntsman wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,61 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Huntsman einen Umsatz von 1,46 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,252 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,68 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at