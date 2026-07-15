Erste Schätzungen: Huntsman stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huntsman wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,066 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,920 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,46 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Huntsman für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,59 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,156 USD je Aktie, gegenüber -1,650 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 6,02 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at