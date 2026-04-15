Erste Schätzungen: Huntsman veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Huntsman stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,203 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Huntsman mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,46 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,423 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,650 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,81 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at