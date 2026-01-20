Erste Schätzungen: Husqvarna A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Husqvarna A B wird voraussichtlich am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,255 SEK. Dies würde einen Gewinn von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Husqvarna A B -1,950 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,60 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,46 Milliarden SEK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,27 SEK je Aktie, gegenüber 2,32 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 46,88 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 48,35 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at