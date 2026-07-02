Erste Schätzungen: Husqvarna A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Husqvarna A B wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,05 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Husqvarna A B einen Gewinn von 2,76 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Husqvarna A B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,61 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Husqvarna A B 15,28 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,27 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,09 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,40 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 46,61 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at