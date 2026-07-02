Husqvarna A b Aktie
WKN DE: A0J2R3 / ISIN: SE0001662230
|
02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Husqvarna A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Husqvarna A B wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,05 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Husqvarna A B einen Gewinn von 2,76 SEK je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Husqvarna A B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,61 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Husqvarna A B 15,28 Milliarden SEK umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,27 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,09 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,40 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 46,61 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Husqvarna ABShs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Husqvarna A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Husqvarna A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Husqvarna A B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Husqvarna A B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Husqvarna A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Husqvarna ABShs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Husqvarna ABShs -B-
|3,25
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.