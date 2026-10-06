Erste Schätzungen: Husqvarna A B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Husqvarna A B veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,223 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,02 Prozent auf 9,20 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,13 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,09 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 45,16 Milliarden SEK, gegenüber 46,61 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at