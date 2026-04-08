Husqvarna A b Aktie

Husqvarna A b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R3 / ISIN: SE0001662230

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Husqvarna A B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Husqvarna A B wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Husqvarna A B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,60 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Husqvarna A B 14,70 Milliarden SEK umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,44 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,09 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,83 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 46,61 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Husqvarna ABShs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Husqvarna ABShs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Husqvarna ABShs -B- 3,56 3,52% Husqvarna ABShs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen