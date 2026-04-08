Erste Schätzungen: Husqvarna A B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Husqvarna A B wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Husqvarna A B 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,60 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Husqvarna A B 14,70 Milliarden SEK umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,44 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,09 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,83 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 46,61 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at