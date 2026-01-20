Erste Schätzungen: Husqvarna AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Husqvarna AB präsentiert voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,255 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -1,950 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,60 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,46 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,27 SEK, gegenüber 2,32 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 46,88 Milliarden SEK im Vergleich zu 48,35 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at