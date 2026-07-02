Erste Schätzungen: Husqvarna AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Husqvarna AB lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,05 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,76 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Husqvarna AB 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,61 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Husqvarna AB 15,28 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,27 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,09 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 45,40 Milliarden SEK, gegenüber 46,61 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at