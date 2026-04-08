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WKN DE: A0J2R2 / ISIN: SE0001662222

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Husqvarna AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Husqvarna AB präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,60 Milliarden SEK – ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Husqvarna AB 14,70 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,44 SEK, gegenüber 3,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 44,83 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,61 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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