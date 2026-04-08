Husqvarna AB Aktie
WKN DE: A0J2R2 / ISIN: SE0001662222
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Husqvarna AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Husqvarna AB präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,60 Milliarden SEK – ein Minus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Husqvarna AB 14,70 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,44 SEK, gegenüber 3,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 44,83 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,61 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Husqvarna AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Husqvarna AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Husqvarna AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Husqvarna AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Husqvarna AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Husqvarna AB
Aktien in diesem Artikel
|Husqvarna AB
|3,57
|4,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.