Erste Schätzungen: Hut 8 legt Quartalsergebnis vor

Hut 8 präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,096 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,03 CAD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 128,8 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 190,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 44,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,424 CAD, gegenüber 4,66 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 330,6 Millionen CAD im Vergleich zu 222,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at