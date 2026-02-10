Hut 8 Aktie
WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hut 8 legt Quartalsergebnis vor
Hut 8 präsentiert in der voraussichtlich am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,096 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,03 CAD je Aktie erzielt worden.
16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 128,8 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 190,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 44,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,424 CAD, gegenüber 4,66 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 330,6 Millionen CAD im Vergleich zu 222,5 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hut 8 Corp Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hut 8 legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Hut 8 zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Hut 8 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Hut 8 Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Hut 8 Corp Registered Shs
|47,20
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne klare Richtung. Der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Die US-Börsen tendieren zunächst seitwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.