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WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hut 8 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hut 8 lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Verlust von -0,497 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 80,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 95,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 41,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,141 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 321,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 235,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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