Erste Schätzungen: Hutchison Port präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hutchison Port wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,020 HKD. Das entspräche einem Zuwachs von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,010 HKD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,73 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,44 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,137 HKD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,095 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,85 Milliarden HKD aus, im Gegensatz zu 10,71 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

