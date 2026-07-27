Erste Schätzungen: HUYA A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HUYA A wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,192 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HUYA A 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,77 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 216,7 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,747 CNY, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 7,22 Milliarden CNY im Vergleich zu 904,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at