Erste Schätzungen: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse

HUYA A lädt voraussichtlich am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen, dass HUYA A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,74 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 208,1 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,239 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,51 Milliarden CNY, gegenüber 844,7 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

