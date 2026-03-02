|
02.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse
HUYA A lädt voraussichtlich am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
3 Analysten schätzen, dass HUYA A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,74 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 208,1 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,239 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,51 Milliarden CNY, gegenüber 844,7 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!