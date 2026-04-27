Erste Schätzungen: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse

HUYA A veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,74 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 207,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,801 CNY, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 7,27 Milliarden CNY im Vergleich zu 904,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at