HUY a Aktie
WKN DE: A2JL12 / ISIN: US44852D1081
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse
HUYA A veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,74 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 207,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,801 CNY, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 7,27 Milliarden CNY im Vergleich zu 904,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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