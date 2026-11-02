|
02.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: HUYA A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HUYA A präsentiert in der voraussichtlich am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,175 CNY aus. Im letzten Jahr hatte HUYA A einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,80 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 235,9 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,564 CNY je Aktie, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,13 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 904,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.