Hyatt Hotels Aktie

Hyatt Hotels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YAKV / ISIN: US4485791028

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hyatt Hotels legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hyatt Hotels präsentiert in der voraussichtlich am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,897 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,84 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 7,16 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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