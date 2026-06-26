Hyatt Hotels Aktie
WKN DE: A0YAKV / ISIN: US4485791028
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26.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hyatt Hotels veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hyatt Hotels wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,903 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Hyatt Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,51 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,15 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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