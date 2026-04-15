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WKN DE: A0YAKV / ISIN: US4485791028

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hyatt Hotels zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hyatt Hotels wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,593 USD. Dies würde einem Zuwachs von 196,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hyatt Hotels 0,200 USD je Aktie vermeldete.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent auf 1,75 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,26 USD im Vergleich zu -0,540 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 7,19 Milliarden USD, gegenüber 7,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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