Erste Schätzungen: Hybe stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hybe wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1183,94 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1449,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 640,22 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 27,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 500,61 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9948,39 KRW im Vergleich zu -5690,000 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 4.254,50 Milliarden KRW, gegenüber 2.649,87 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at