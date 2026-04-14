Hybe Aktie
WKN DE: A2QD6A / ISIN: KR7352820005
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hybe stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hybe wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1183,94 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1449,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 640,22 Milliarden KRW aus – das entspräche einem Plus von 27,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 500,61 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9948,39 KRW im Vergleich zu -5690,000 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich bei 4.254,50 Milliarden KRW, gegenüber 2.649,87 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hybe Co Ltd
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Hybe stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Hybe zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Hybe präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Hybe Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Hybe Co Ltd
|245 500,00
|-1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.