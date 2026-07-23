Hydra Industries Acquisition Aktie
WKN DE: A2DJYH / ISIN: US45782N1081
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hydra Industries Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hydra Industries Acquisition wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Hydra Industries Acquisition 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 64,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 20,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hydra Industries Acquisition 80,3 Millionen USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,402 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 259,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 304,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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