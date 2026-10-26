Erste Schätzungen: Hydro One informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hydro One wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,690 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hydro One noch 0,700 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 2,59 Prozent auf 2,36 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Hydro One noch 2,30 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,32 CAD, gegenüber 2,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 9,49 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,04 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at