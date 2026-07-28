Hydro One Aktie
WKN DE: A143AD / ISIN: CA4488112083
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hydro One mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hydro One präsentiert in der voraussichtlich am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,569 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,37 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,540 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,25 Milliarden CAD gegenüber 2,07 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,29 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,23 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,37 Milliarden CAD, gegenüber 9,04 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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