Erste Schätzungen: Hydro One stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hydro One präsentiert voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,357 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 CAD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,84 Prozent auf 2,20 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,19 CAD, gegenüber 1,92 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 8,93 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,48 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at