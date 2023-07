Erste Schätzungen: Hydro One zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hydro One präsentiert voraussichtlich am 09.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,427 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hydro One 0,420 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,97 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 7,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hydro One einen Umsatz von 1,84 Milliarden CAD eingefahren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,77 CAD, gegenüber 1,75 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 7,97 Milliarden CAD im Vergleich zu 7,78 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

