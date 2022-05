Erste Schätzungen: Hydrogenpro AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hydrogenpro AS Registered wird voraussichtlich am 25.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Hydrogenpro AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4185,71 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 20,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 2,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at