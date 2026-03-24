Hygon Information Technology a Aktie
WKN DE: A3EM0S / ISIN: CNE100005PT2
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24.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hygon Information Technology A präsentiert Quartalsergebnisse
Hygon Information Technology A wird voraussichtlich am 08.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,250 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 61,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,89 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,27 CNY je Aktie, gegenüber 0,830 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,59 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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