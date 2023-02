Erste Schätzungen: Hyster-Yale Materials Handling A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hyster-Yale Materials Handling A präsentiert in der voraussichtlich am 21.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,225 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyster-Yale Materials Handling A noch ein Verlust pro Aktie von -6,140 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hyster-Yale Materials Handling A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 892,6 Millionen USD im Vergleich zu 829,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -5,060 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -10,290 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,46 Milliarden USD, gegenüber 3,08 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

