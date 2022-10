Erste Schätzungen: Hyster-Yale Materials Handling A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hyster-Yale Materials Handling A lässt sich voraussichtlich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hyster-Yale Materials Handling A die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,590 USD je Aktie erzielt worden.

Hyster-Yale Materials Handling A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 834,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,080 USD im Vergleich zu -10,290 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 3,46 Milliarden USD, gegenüber 3,08 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

