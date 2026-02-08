Hyundai Fire & Marine Insurance Aktie

Hyundai Fire & Marine Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 955984 / ISIN: KR7001450006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hyundai Fire Marine Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hyundai Fire Marine Insurance gibt voraussichtlich am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1952,91 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1055,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3.042,38 Milliarden KRW aus – eine Minderung von 0,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hyundai Fire Marine Insurance einen Umsatz von 3.042,86 Milliarden KRW eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8270,53 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 10847,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 8.001,54 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 14.021,11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd 30 150,00 -0,17% Hyundai Fire & Marine Insurance Co Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen