Erste Schätzungen: Hyundai Fire Marine Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hyundai Fire Marine Insurance gibt voraussichtlich am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1952,91 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1055,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3.042,38 Milliarden KRW aus – eine Minderung von 0,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hyundai Fire Marine Insurance einen Umsatz von 3.042,86 Milliarden KRW eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8270,53 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 10847,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 8.001,54 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 14.021,11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at