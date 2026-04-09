Erste Schätzungen: Hyundai Mobis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hyundai Mobis veröffentlicht voraussichtlich am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11418,55 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyundai Mobis noch ein Gewinn pro Aktie von 11422,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hyundai Mobis in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 15.671,02 Milliarden KRW im Vergleich zu 14.752,03 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49409,31 KRW im Vergleich zu 40861,00 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich bei 65.233,41 Milliarden KRW, gegenüber 61.118,13 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at