Hyundai Mobis Aktie

WKN: 955991 / ISIN: KR7012330007

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Hyundai Mobis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Mobis wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 12455,14 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,01 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 14155,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.710,66 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei Hyundai Mobis für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15.775,10 Milliarden KRW aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 43876,71 KRW, gegenüber 44939,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt 61.413,57 Milliarden KRW, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 57.237,00 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hyundai Mobis

Analysen zu Hyundai Mobis

Aktien in diesem Artikel

Hyundai Mobis

