Erste Schätzungen: i-80 Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

i-80 Gold wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,045 USD. Dies würde einen Gewinn von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem i-80 Gold -0,050 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 58,05 Prozent auf 44,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte i-80 Gold noch 27,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 196,1 Millionen USD, gegenüber 95,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at