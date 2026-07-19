Erste Schätzungen: IAC-InterActiveCorp Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IAC-InterActiveCorp Registered wird sich voraussichtlich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass IAC-InterActiveCorp Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,399 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,57 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IAC-InterActiveCorp Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 433,7 Millionen USD im Vergleich zu 586,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,734 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,300 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD, gegenüber 2,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at