IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: IAC-InterActiveCorp Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IAC-InterActiveCorp Registered stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,195 USD gegenüber -0,270 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll IAC-InterActiveCorp Registered 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 442,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IAC-InterActiveCorp Registered 589,8 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,39 USD je Aktie, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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