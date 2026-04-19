IAC-InterActiveCorp Registered Shs Aktie

IAC-InterActiveCorp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQZU / ISIN: US44891N2080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: IAC-InterActiveCorp Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IAC-InterActiveCorp Registered wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,279 USD. Dies würde einen Gewinn von 89,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem IAC-InterActiveCorp Registered -2,640 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll IAC-InterActiveCorp Registered 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 520,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IAC-InterActiveCorp Registered 570,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,459 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,300 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IAC-InterActiveCorp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu IAC-InterActiveCorp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IAC-InterActiveCorp Registered Shs 37,70 2,28% IAC-InterActiveCorp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen