Erste Schätzungen: IAC-InterActiveCorp Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IAC-InterActiveCorp Registered wird voraussichtlich am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,279 USD. Dies würde einen Gewinn von 89,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem IAC-InterActiveCorp Registered -2,640 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll IAC-InterActiveCorp Registered 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 520,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IAC-InterActiveCorp Registered 570,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,459 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,300 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at