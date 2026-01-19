Erste Schätzungen: IAC-InterActiveCorp Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IAC-InterActiveCorp Registered wird voraussichtlich am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,678 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,310 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 35,21 Prozent auf 641,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte IAC-InterActiveCorp Registered noch 989,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,291 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -6,490 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,39 Milliarden USD, gegenüber 3,81 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at