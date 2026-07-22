Iamgold Aktie
WKN: 899657 / ISIN: CA4509131088
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Iamgold gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Iamgold öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,617 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 224,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 CAD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,26 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 56,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Iamgold einen Umsatz von 804,4 Millionen CAD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,07 CAD je Aktie, gegenüber 1,62 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,64 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,99 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iamgold Corp
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Iamgold gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Iamgold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Iamgold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Iamgold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Iamgold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Iamgold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Iamgold Corp
Aktien in diesem Artikel
|Iamgold Corp
|12,93
|-2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.