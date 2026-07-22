Erste Schätzungen: Iamgold gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Iamgold öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,617 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 224,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 CAD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,26 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 56,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Iamgold einen Umsatz von 804,4 Millionen CAD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,07 CAD je Aktie, gegenüber 1,62 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,64 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 3,99 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at