Erste Schätzungen: Iamgold legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Iamgold wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,737 CAD je Aktie gegenüber 0,210 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Iamgold 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,42 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 108,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Iamgold 679,1 Millionen CAD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,46 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,08 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,88 Milliarden CAD, gegenüber 2,28 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at