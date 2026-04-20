Erste Schätzungen: Iamgold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Iamgold stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,731 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Iamgold noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Iamgold nach den Prognosen von 2 Analysten 1,30 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 89,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 684,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,24 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,62 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,70 Milliarden CAD, gegenüber 3,99 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at