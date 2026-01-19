Erste Schätzungen: IBIDEN gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IBIDEN stellt voraussichtlich am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass IBIDEN im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,71 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 15,32 JPY je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 88,75 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 105,63 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 153,85 JPY im Vergleich zu 120,66 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 422,77 Milliarden JPY, gegenüber 369,44 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at