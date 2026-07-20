IBIDEN Aktie
WKN: 854866 / ISIN: JP3148800000
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IBIDEN gewährt Anlegern Blick in die Bücher
IBIDEN präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 54,01 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 18,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 45,59 JPY erwirtschaftet wurden.
IBIDEN soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116,24 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 257,54 JPY, gegenüber 228,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 521,93 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 416,20 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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