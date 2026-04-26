Erste Schätzungen: IBIDEN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

IBIDEN wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 46,40 JPY. Im Vorjahresquartal waren 31,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 20,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 119,44 Milliarden JPY gegenüber 99,10 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 149,46 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 120,66 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 418,21 Milliarden JPY, gegenüber 369,44 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at