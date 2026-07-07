IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Kennzahlen im Überblick
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: IBM legt Quartalsergebnis vor
IBM stellt voraussichtlich am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,02 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll IBM in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 17,84 Milliarden USD im Vergleich zu 16,98 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,45 USD, gegenüber 11,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 71,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 67,54 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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