IBM Aktie

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

Ausblick 13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: IBM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IBM gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten von der Bilanz erwarten.

IBM präsentiert voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,29 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 19,22 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,35 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 67,06 Milliarden USD, gegenüber 62,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

