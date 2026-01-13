IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Ausblick
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: IBM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
IBM präsentiert voraussichtlich am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,29 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 USD erwirtschaftet worden.
15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 19,22 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,35 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 67,06 Milliarden USD, gegenüber 62,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
12.01.26
|Optimismus in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
08.01.26
|KI und Blockchain: So lassen sich die Trendthemen gemeinsam verwenden (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|IBM Corp. (International Business Machines)
|266,85
|2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.