Erste Schätzungen: Ibotta präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ibotta veröffentlicht voraussichtlich am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,210 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 86,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ibotta für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 85,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,928 USD im Vergleich zu 0,120 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 345,5 Millionen USD, gegenüber 342,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at