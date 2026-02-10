Erste Schätzungen: Ibotta stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ibotta äußert sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,017 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Ibotta mit einem Umsatz von insgesamt 83,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,136 USD, gegenüber 2,56 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 337,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 367,3 Millionen USD generiert wurden.

